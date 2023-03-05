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ستعزز من فكرة إعادة توحيد الوطن الأم

الصين: سنتخذ خطوات حازمة لمنع استقلال تايوان

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
الصين: سنتخذ خطوات حازمة لمنع استقلال تايوان
المواطن- فريق التحرير

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قال رئيس مجلس الدولة، لي كه تشيانغ، إن الصين ستتخذ خطوات حاسمة لمحاربة انفصال تايوان في عام 2023 ودفع العملية السلمية لإعادة التوحيد مع الجزيرة.

وبحسب تقرير لحكومة جمهورية الصين الشعبية، اليوم الأحد، وُزع في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب، فإن بكين تعتزم تعزيز العلاقات عبر المضيق وستتخذ خطوات حاسمة لمحاربة استقلال تايوان في عام 2023 ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي مع الجزيرة.

الصين: سنتخذ هذا العام خطوات حازمة لمنع استقلال تايوان

تعزيز إعادة توحيد الوطن الأم

وتابع التقرير: ستناضل الصين بحزم ضد استقلال تايوان هذا العام وستعزز إعادة توحيد الوطن الأم، سوف ننفذ بلا كلل استراتيجية الحزب المشتركة لحل قضية تايوان في العصر الجديد، وسوف نتمسك بحزم بمبدأ الصين الواحدة، وسنلتزم بتوافق عام 1992.

وتخضع جزيرة تايوان لإدارتها الخاصة منذ عام 1949، لكن من جهتها تعتبر بكين أنها واحدة من المقاطعات الصينية.

تصاعد التوترات

وتصاعدت التوترات حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي تايبيه في أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين واعتبرته تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

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