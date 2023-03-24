الصين: نعارض بشدة البيع الإجباري لـ تيك توك

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قالت وزارة التجارة الصينية، إن الدولة تعارض بشدة البيع الإجباري لـ تيك توك، مضيفة أن بيع أو تصفية الشبكة الاجتماعية يخضع للقوانين الصينية.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، شو جويتنغ، إن فرض بيع تيك توك يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين، للاستثمار في الولايات المتحدة، مشددة على أنه إذا كان الخبر صحيحًا، فإن الصين ستعارضه بشدة.
وأضافت أن بيع أو تصفية تيك توك يشمل تصدير التكنولوجيا، والتي يتعين أن تخضع لإجراءات إدارية للترخيص طبقًا للقوانين الصينية، وستتخذ الحكومة الصينية قرارًا وفقًا للقوانين.
وبسبب انشغالات تتعلق بالأمن القومي، طلبت الإدارة الأمريكية من بايت دانس بيع تيك توك.
وفي الشهر الماضي، ألزم البيت الأبيض جميع الوكالات الفيدرالية الأمريكية بحذف تيك توك من هواتفهم وأنظمتهم خلال 30 يومًا، بينما أعلنت كندا أنها ستمنع تيك توك من جميع الأجهزة المحمولة التي تصدرها الحكومة.