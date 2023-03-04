Icon

الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن Icon عرض مسرحية “أحدب نوتردام” لزوار بوليفارد رياض سيتي Icon نهاية صمود نابولي على ملعبه بعد 14 مباراة Icon الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة Icon رقم قياسي لـ بوروسيا دورتموند بالبوندسليغا Icon تطوير للخدمات التعليمية تعلن عن وظائف شاغرة Icon رئيس وزراء العراق: بغداد ليست ناقلاً للرسائل بين طهران وواشنطن Icon تراجع أرباح تويتر بنسبة 40% Icon موقف محرج يتعرض له لافروف يثير ضحكات الحضور Icon الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تغادر إلى أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحمل 30 طنًا من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني

الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تغادر إلى أوكرانيا

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تغادر إلى أوكرانيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متوجهة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحمل على متنها 30 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.

حزمة مساعدات إنسانية

يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم