الكشف عن حكام مباراتي اليوم بدوري روشن عرض مسرحية “أحدب نوتردام” لزوار بوليفارد رياض سيتي نهاية صمود نابولي على ملعبه بعد 14 مباراة الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة رقم قياسي لـ بوروسيا دورتموند بالبوندسليغا تطوير للخدمات التعليمية تعلن عن وظائف شاغرة رئيس وزراء العراق: بغداد ليست ناقلاً للرسائل بين طهران وواشنطن تراجع أرباح تويتر بنسبة 40% موقف محرج يتعرض له لافروف يثير ضحكات الحضور الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة تغادر إلى أوكرانيا
غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة متوجهة إلى مطار زوسوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية تحمل على متنها 30 طناً من مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.
وتشمل الحمولة مواد إيوائية، ومولدات كهربائية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.
يذكر أن المملكة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية ومذكرة تفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، تتضمن تقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، كما سبق أن قدمت المملكة مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وبالأخص بولندا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة البولندية ومنظمات الأمم المتحدة.