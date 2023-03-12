الطائي الأكثر استحواذًا بالجولة الـ20

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي بشكل لافت ضمن منافسات الجولة الـ20 “جولة يوم العلم” من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الطائي في الصدارة بنسبة 64.4%، رغم خسارته أمام ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة خلف الطائي بنسبة وصلت إلى 63.9%، يليه العدالة بنسبة بلغت 63.6%، ثم الهلال بنسبة 61.8%، يليه الاتحاد بـ57.8%.
وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، ثم النصر بـ46 نقطة، ثم الشباب بـ43، الهلال بـ36 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم الطائي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء وأبها، ثم الوحدة بـ21 نقطة.
ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.