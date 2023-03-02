الطائي يخطف فوزًا قاتلًا ضد الفتح

انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتحقيق فارس الشمال لفوز قاتل بنتيجة 3/2.

تأخر الفتح ضد الطائي

وبدأت مواجهة الفتح ضد الطائي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، ونجح النموذجي في هز الشباك بعد مرور 7 دقائق فقط عن طريق فراس البريكان.

وضغط فارس الشمال بقوة، قبل أن يسجل موسونا هدف التعادل عند الدقيقة 17 بعد تمريرة مميزة من أمير سعيود، ونجح مبينزا في هز شباك الفتح بالهدف الثاني عند الدقيقة 29 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت محاولات الفريقين، أملًا في تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الطائي بنتيجة 2/1.

البريكان يتعادل وموسونا يهز الشباك

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقوة، ونجح فراس البريكان في تسجيل التعادل عند الدقيقة 70 برأسية رائعة، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وأهدر الفريقان العديد من الفرص، قبل أن ينجح فارس الشمال في تسجيل هدف من هجمة مرتدة سريعة في الوقت بدل الضائع عن طريق موسونا، لتنتهي المباراة بخسارة الفتح ضد الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع فارس الشمال رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 28 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.