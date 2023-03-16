الطائي يستهدف الفوز الثاني ضد الخليج

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الخليج اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ21

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الطائي عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع فارس الشمال في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

الطائي يتفوق على الخليج

وتُعد مباراة الخليج ضد الطائي اليوم هي الثانية بينهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث تقابلا للمرة الأولى في الدور الأول هذا الموسم، ونجح فارس الشمال في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

ويُعد الفريقان هما الأقل تعادلًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تعادل كل منهما في مباراة واحدة فقط، وفاز الخليج 5 مرات وخسر 13 مرة، فيما حقق فارس الشمال 8 انتصارات، وخسر 11 مرة.