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ضمن منافسات دوري روشن

الطائي يستهدف الفوز الثاني ضد الخليج

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
الطائي يستهدف الفوز الثاني ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الخليج اليوم.

مباراة اليوم بالجولة الـ21

ومن المقرر أن يلعب الخليج ضد الطائي عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

الطائي
لاعبو فارس الشمال – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع فارس الشمال في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl

الطائي يتفوق على الخليج

وتُعد مباراة الخليج ضد الطائي اليوم هي الثانية بينهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث تقابلا للمرة الأولى في الدور الأول هذا الموسم، ونجح فارس الشمال في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد.

الطائي والخليج
لاعبو فارس الشمال – المصدر spl

ويُعد الفريقان هما الأقل تعادلًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تعادل كل منهما في مباراة واحدة فقط، وفاز الخليج 5 مرات وخسر 13 مرة، فيما حقق فارس الشمال 8 انتصارات، وخسر 11 مرة.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر spl
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