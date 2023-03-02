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ضمن منافسات الدوري

الطائي يواصل تألقه ضد الفتح

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
الطائي يواصل تألقه ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الفوز على الفتح، ليواصل عادته بالتألق أمامه ضمن منافسات دوري المحترفين.

الطائي لا يخسر ضد الفتح

ولعب الفتح ضد الطائي اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق فارس الشمال لفوز قاتل بنتيجة 3/2.

الفتح والطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الطائي لا يخسر ضد الفتح، حيث إنه انتصر في جميع المباريات التي لعبها معه بنتيجة إجمالية وصلت إلى 7/3.

وكان فارس الشمال يُعاني من تراجع النتائج في آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه، حيث خسر ضد أبها والفيحاء بنتيجة 2/1، وبهدفين نظيفين أمام النصر، وبهدف ضد الوحدة، وتعادل مع العدالة، قبل أن ينتفض بالفوز على الفتح.

الطائي
لاعبو فارس الشمال – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وبعد مباراة اليوم، رفع فارس الشمال رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 28 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.

الفتح ضد الطائي
لاعبو فارس الشمال – المصدر spl
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