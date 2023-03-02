الطائي يواصل تألقه ضد الفتح

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الفوز على الفتح، ليواصل عادته بالتألق أمامه ضمن منافسات دوري المحترفين.

الطائي لا يخسر ضد الفتح

ولعب الفتح ضد الطائي اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق فارس الشمال لفوز قاتل بنتيجة 3/2.

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الطائي لا يخسر ضد الفتح، حيث إنه انتصر في جميع المباريات التي لعبها معه بنتيجة إجمالية وصلت إلى 7/3.

وكان فارس الشمال يُعاني من تراجع النتائج في آخر 5 مباريات خاضها خارج أرضه، حيث خسر ضد أبها والفيحاء بنتيجة 2/1، وبهدفين نظيفين أمام النصر، وبهدف ضد الوحدة، وتعادل مع العدالة، قبل أن ينتفض بالفوز على الفتح.

الفريقان في دوري روشن

وبعد مباراة اليوم، رفع فارس الشمال رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 28 نقطة، ويتواجد في المركز السادس.