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ضمن منافسات الجولة الـ19

الطائي يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد الفتح

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
الطائي يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتقدم فارس الشمال بهدفين مقابل هدف.

تأخر الفتح ضد الطائي

وانطلقت مباراة الفتح ضد الطائي المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، ونجح النموذجي في هز الشباك بعد مرور 7 دقائق فقط عن طريق فراس البريكان.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

وضغط فارس الشمال بقوة، قبل أن يسجل موسونا هدف التعادل عند الدقيقة 17 بعد تمريرة مميزة من أمير سعيود، ونجح مبينزا في هز شباك الفتح بالهدف الثاني عند الدقيقة 29 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

موسونا
موسونا – المصدر spl

واستمرت محاولات الفريقين، أملًا في تسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد الطائي بنتيجة 2/1.

الطائي
لاعبو الفريق – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يقع فارس الشمال في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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