الطب النفسي لا يعترف بـ الكوتشنج

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كشفت الأخصائية النفسية نوف القنيبط، الطب النفسي السلوكي والدوائي لا يعترف بشيء اسمه “الكوتشينج”، ولا صحة له وليس له تصنيف لا في وزارة الصحة ولا الهيئة السعودية ولا بالاختبارات ولا التصنيفات.
الأخصائية النفسية نوف القنيبط: الطب النفسي السلوكي لا يعترف بشيء اسمه "الكوتشينج"، والذين يمارسون ما يسمى بالعلاج الروحي يزيدون من معاناة المرضى@nalqunaibit#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CjKlKsb541
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 19, 2023
وأردف نوف القنيبط، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الذين يمارسون ما يسمى بالعلاج الروحي يزيدون من معاناة المرضى.
وأكدت الأخصائية النفسية، أن الكثير يذهبون إلى “الكوتشيج” لكونه أقل ماديًّا من الطبيب النفسي، لكن للأسف يتم تشخيصهم بطريقة خاطئة، وفي النهاية لا يحصل المريض النفسي على العلاج الصحيح وتظل حالتهم كما هي دون تحسن.