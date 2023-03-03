الطفل السوري ربيع يحقق حلمه ويلتقي بـ كريستيانو رونالدو

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” للطفل السوري ربيع وهو يلتقي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مقر تدريبات نادي النصر.

تعليق الطفل على مقابلة كريستيانو رونالدو

وعلق الطفل السوري بعد مصافحته لـ رونالدو قائلًا: ” اليوم حققت حلمي وقابلت رونالدو ونفسي ألعب بالطابة مثله وأتدرب في النصر السعودي، ويارب يفوز النصر دائمًا”.

وحرص ربيع على تقليد احتفال كريستيانو رونالدو في لقطة أثارت إعجاب اللاعب البرتغالي.

وكان تركي آل الشيخ وجه الدعوة إلى الطفل ربيع وشقيقه ووالدته لمقابلة النجم رونالدو بعد انتشار مقطع فيديو للطفل السوري الذي عانت منطقته من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا يوم 6 فبراير الماضي وهو يُعرب عن رغبته في مقابلة رونالدو والتقاط صورة تذكارية معه.

ورد تركي آل الشيخ على مقطع الفيديو قائلًا: “يا ولدي أبشر، أهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك، يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.