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خلال جولتهم السياحية لمدينة البتراء الأردنية

الظهور الأول للأميرة إيمان وزوجها بعد أيام من حفل زفافهما

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
الظهور الأول للأميرة إيمان وزوجها بعد أيام من حفل زفافهما
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول في الأردن، مقطع فيديو يظهر لأول مرة الأميرة إيمان ابنة ملك الأردن عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله برفقة زوجها جميل ألكساندر ترميوتس بعد أيام قليلة على زواجهما.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وصول الأميرة وزوجها إلى مدينة البتراء الأثرية تحت حراسة مشددة، حيث قاما بجولة سياحية في المدينة التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع.

إطلالة كاجوال

كما اختارت الأميرة الشابة إطلالة كاجوال رياضية، مؤلفة من جاكيت باللون الزيتي نسَّقته مع بنطلون بلون أفتح، بينما اعتمدت تسريحة بسيطة وهي “الكعكة” المرفوعة، في حين اختار زوجها جاكيتا أسود وبنطلونا داكناً أيضاً.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وصول الأميرة وزوجها إلى مدينة البتراء الأثرية تحت حراسة مشددة، حيث قاما بجولة سياحية في المدينة التي تعد إحدى عجائب الدنيا السبع.

حفل الزفاف

يذكر أن العاصمة الأردنية عمان، شهدت يوم الأحد الماضي، عقد قران وحفل زفاف الأميرة إيمان، ابنة الملك عبد الله الثاني، وسط حضور أفراد العائلة الملكية وضيوف محليين ومن الخارج.

فيما بث الديوان الملكي وقنوات الإعلام الرسمية، على مواقعها وشاشاتها المختلفة مراسم عقد القران وحفل الزفاف.

وجرت مراسم الزفاف في قصر “بيت الأردن” بحضور الأمراء والأميرات، إضافة إلى ضيوف مقربين من العائلة المالكة، كعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، والشيخة أمثال آل الصباح من الكويت، وآخرين.

 

 

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