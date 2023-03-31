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تسببت في العديد من الفوضى

العاصفة ماتيس تضرب بريطانيا وتترك الآلاف دون كهرباء

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٠ مساءً
العاصفة ماتيس تضرب بريطانيا وتترك الآلاف دون كهرباء
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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تسببت العاصفة ماتيس في حدوث فوضى في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الجمعة، حيث ضربت رياح تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة الساحل مما تسبب في أمواج عاصفة وتساقط الأشجار وتعطيل السفر.

انقطاع كهرباء وفوضى

وتركت مئات الآلاف من الأشخاص في المنازل دون كهرباء حيث ضربت الرياح جنوب غرب إنجلترا الليلة الماضية مع مزيد من الرياح العاتية وتوقعات هطول أمطار، وقد تأثر ما يقرب من 700 عقار بانقطاع التيار الكهربائي في كورنوال وبتساقط الأشجار بسبب العاصفة التي تصل سرعتها إلى 60 ميلًا في الساعة مما أدى إلى إغلاق الطرق وتسبب في فوضى السفر.

العاصفة ماتيس تضرب بريطانيا وتترك الآلاف دون كهرباء (2)

أضرار هيكلية

وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة، التي كانت تشق طريقها عبر أوروبا، من المحتمل أن تسبب أضرارًا هيكلية للمباني، وفي الوقت نفسه، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرين باللون الأصفر في جنوب بريطانيا وأجزاء من ويلز، مع تحذيره من احتمال حدوث فيضانات في بعض المناطق.

تم إصدار تحذير أصفر من المطر يغطي معظم ديفون وأجزاء من كورنوال من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً اليوم، كما تم تحذير الركاب من فوضى السفر حيث من المحتمل أن تتأثر وسائل النقل العام وستستغرق أوقات الرحلات وقتًا أطول، وبالإضافة إلى ما سبق، فهناك كذلك خطر  حدوث بعض الفيضانات على الطرق.

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