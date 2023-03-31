العاصفة ماتيس تضرب بريطانيا وتترك الآلاف دون كهرباء

تسببت العاصفة ماتيس في حدوث فوضى في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الجمعة، حيث ضربت رياح تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة الساحل مما تسبب في أمواج عاصفة وتساقط الأشجار وتعطيل السفر.

#StormMathis is a proper howler this morning, worst gale since Storm Eunice in my area of Bodmin Moor, #Cornwall. Roads atrocious with lots of water, branches, and a tree down in neighbours garden. I’d estimate peak gusts are close to 60mph. pic.twitter.com/FF09KlGGTV — Cornwallskies (@cornwallskies) March 31, 2023

انقطاع كهرباء وفوضى

وتركت مئات الآلاف من الأشخاص في المنازل دون كهرباء حيث ضربت الرياح جنوب غرب إنجلترا الليلة الماضية مع مزيد من الرياح العاتية وتوقعات هطول أمطار، وقد تأثر ما يقرب من 700 عقار بانقطاع التيار الكهربائي في كورنوال وبتساقط الأشجار بسبب العاصفة التي تصل سرعتها إلى 60 ميلًا في الساعة مما أدى إلى إغلاق الطرق وتسبب في فوضى السفر.

أضرار هيكلية

وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة، التي كانت تشق طريقها عبر أوروبا، من المحتمل أن تسبب أضرارًا هيكلية للمباني، وفي الوقت نفسه، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرين باللون الأصفر في جنوب بريطانيا وأجزاء من ويلز، مع تحذيره من احتمال حدوث فيضانات في بعض المناطق.

تم إصدار تحذير أصفر من المطر يغطي معظم ديفون وأجزاء من كورنوال من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً اليوم، كما تم تحذير الركاب من فوضى السفر حيث من المحتمل أن تتأثر وسائل النقل العام وستستغرق أوقات الرحلات وقتًا أطول، وبالإضافة إلى ما سبق، فهناك كذلك خطر حدوث بعض الفيضانات على الطرق.