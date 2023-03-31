العاصفة ماتيس تضرب بريطانيا وتترك الآلاف دون كهرباء

حقيقة تقييد يدي دونالد ترامب أمام المحققين السعودية من أكبر المانحين في تمويل الاستجابة لزلزال تركيا شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة
تسببت العاصفة ماتيس في حدوث فوضى في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الجمعة، حيث ضربت رياح تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة الساحل مما تسبب في أمواج عاصفة وتساقط الأشجار وتعطيل السفر.
#StormMathis is a proper howler this morning, worst gale since Storm Eunice in my area of Bodmin Moor, #Cornwall. Roads atrocious with lots of water, branches, and a tree down in neighbours garden. I’d estimate peak gusts are close to 60mph. pic.twitter.com/FF09KlGGTV
— Cornwallskies (@cornwallskies) March 31, 2023
وتركت مئات الآلاف من الأشخاص في المنازل دون كهرباء حيث ضربت الرياح جنوب غرب إنجلترا الليلة الماضية مع مزيد من الرياح العاتية وتوقعات هطول أمطار، وقد تأثر ما يقرب من 700 عقار بانقطاع التيار الكهربائي في كورنوال وبتساقط الأشجار بسبب العاصفة التي تصل سرعتها إلى 60 ميلًا في الساعة مما أدى إلى إغلاق الطرق وتسبب في فوضى السفر.
وحذر خبراء الأرصاد من أن العاصفة، التي كانت تشق طريقها عبر أوروبا، من المحتمل أن تسبب أضرارًا هيكلية للمباني، وفي الوقت نفسه، أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرين باللون الأصفر في جنوب بريطانيا وأجزاء من ويلز، مع تحذيره من احتمال حدوث فيضانات في بعض المناطق.
تم إصدار تحذير أصفر من المطر يغطي معظم ديفون وأجزاء من كورنوال من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً اليوم، كما تم تحذير الركاب من فوضى السفر حيث من المحتمل أن تتأثر وسائل النقل العام وستستغرق أوقات الرحلات وقتًا أطول، وبالإضافة إلى ما سبق، فهناك كذلك خطر حدوث بعض الفيضانات على الطرق.