العاصفة ماتيس تضرب بريطانيا وتترك الآلاف دون كهرباء

تسببت العاصفة ماتيس في حدوث فوضى في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم الجمعة، حيث ضربت رياح تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة الساحل مما تسبب في أمواج عاصفة وتساقط الأشجار وتعطيل السفر.

#StormMathis is a proper howler this morning, worst gale since Storm Eunice in my area of Bodmin Moor, #Cornwall. Roads atrocious with lots of water, branches, and a tree down in neighbours garden. I’d estimate peak gusts are close to 60mph. pic.twitter.com/FF09KlGGTV

— Cornwallskies (@cornwallskies) March 31, 2023