العالم الهولندي يحذر مجددًا: تأهبوا فقط

وجه العالم الهولندي فرانك هوغربيتس تحذيرًا جديدًا، من كارثة قد تأتي قريبًا ضمن سلسلة توقعاته المرعبة.

حالة تأهب

وقال فرانك، عبر تويتر اليوم السبت، “كونوا في حالة تأهب.. فقط تأهبوا”، كاشفاً للناس أن الساعات الأربع والعشرين الماضية، كانت هناك تقلبات متعددة في الغلاف الجوي.

وأضاف أن تلك التقلبات جعلت من الصعب الوصول لتقديرات معقولة حول المناطق المحتملة التي قد تضربها الزلازل. وتابع قائلاً: “كن في حالة تأهب إضافي في الأيام المقبلة.. فقط تحسباً”.

توقعات أثار الجدل

وكانت توقعات هذا العالم أثارت الجدل والرعب، لاسيما عبر مواقع التواصل، خصوصًا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال في تركيا قبل يومين من وقوعه، في إشارة إلى كارثة السادس من فبراير.

رجح قبل أيام قليلة حصول نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 فبراير تقريبًا، قد يبلغ ذروته في 22، فأتى زلزال طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وهو الأقوى خلال الأيام الأخيرة.

تشكيك بكلامه

كما زاد من صحة توقعاته أيضاً ما سجلته شبكات المحطة القومية لرصد الزلازل في مصر، حيث سجلت 3 هزات أرضية متتالية بالقرب من السويس، الجمعة قبل الماضية، شعر بها سكان القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

إلا أن العديد من الخبراء وعلماء الزلزال أكدوا بشكل قاطع أنه لا يمكن على الإطلاق توقع تاريخ وقوع الزلزال، مشككين بصدقية هذا الرجل.

يذكر أن السلطات التركية كانت قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب البلاد وشمال الجارة سوريا يوم السادس من فبراير/شباط إلى أكثر من 55 ألف شخص في تركيا وسوريا.