Icon

العلم السعودي رمز لوحدة المملكة ودلالة تلاحمها عبر التاريخ Icon العالم الهولندي يحذر مجددًا من زلزال قوي وشيك Icon محمية الإمام تركي طبيعة خلابة تُمتع الأعين بلوحات جمالية ساحرة Icon كارلوس جونيور الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف Icon يوم العلم .. يجسد معاني الفخر والعزة والوحدة والسيادة Icon 4 أدوات للسلامة يجب توافرها في منزلك Icon ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين Icon عودة 5 لاعبين تنعش الاتحاد ضد الخليج Icon مزاد لبيع أرض في حي الياسمين بالرياض Icon ابن عطية يُرشح ثنائي المغرب ليوفنتوس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
هزة ارتدادية أقوى بالأيام المقبلة

العالم الهولندي يحذر مجددًا من زلزال قوي وشيك

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
العالم الهولندي يحذر مجددًا من زلزال قوي وشيك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من وقوع زلزال قوي وشيك خلال الأيام المقبلة، في وسط تركيا.

هزة قوية

ونشر عالم الزلازل فرانك هوغربيتس، الذي بات الأشهر حول العالم، اليوم الأربعاء، تغريدة بشأن أحدث توقعات الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، والتي جاء فيها: “قد تحدث هزة ارتدادية أقوى في أو بالقرب من وسط تركيا في الأيام المقبلة”.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45,089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفًا. كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

بداية مارس

ومازال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يثير البلبلة بتنبؤاته التي يقول إنها تعتمد على حقائق علمية وعلى حركة الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية.

فبعد أنشطة زلزالية، تراوحت بين صغيرة ومتوسطة، خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر العالم الهولندي من جديد، الاثنين الماضي، بمقطع فيديو من خلال الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها SSGEOS، وفجر هوغربيتس مفاجأة من العيار الثقيل، حيث حدد ما كان قد أشار إليه في تغريدة سابقة، من أن “بداية شهر مارس ستكون حرجة”.

تغريدات سابقة

ونشر هوغربيتس الذي يقول إن تنبؤاته تعتمد على حقائق علمية، تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها!”، وذلك بعد دقائق من تعرض وسط تركيا لزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر السبت الماضي.

وأتبع ذلك بتغريدة أخرى للهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، والتي جاء فيها: “المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023 (وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا)”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين
أخبار أمنية

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا...

أخبار أمنية
توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار
السعودية اليوم

توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار

السعودية اليوم
موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة

الرياضة
القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص دهس أحد المارة أمام...

أخبار أمنية
وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية
السعودية اليوم

مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في...

السعودية اليوم
النفط يغلق على انخفاض طفيف
السوق

النفط يغلق على انخفاض طفيف

السوق
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية