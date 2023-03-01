العالم الهولندي يحذر مجددًا من زلزال قوي وشيك

حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من وقوع زلزال قوي وشيك خلال الأيام المقبلة، في وسط تركيا.

هزة قوية

ونشر عالم الزلازل فرانك هوغربيتس، الذي بات الأشهر حول العالم، اليوم الأربعاء، تغريدة بشأن أحدث توقعات الهيئة الجيولوجية التي يتبعها SSGEOS، والتي جاء فيها: “قد تحدث هزة ارتدادية أقوى في أو بالقرب من وسط تركيا في الأيام المقبلة”.

وقالت هيئة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي ارتفع إلى 45,089، ليرتفع العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى حوالي 51 ألفًا. كما تسبب الزلزال والهزات القوية اللاحقة في إصابة أكثر من 108 آلاف شخص في تركيا وإيواء الملايين في خيام أو سعيهم للانتقال إلى مدن أخرى.

بداية مارس

ومازال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يثير البلبلة بتنبؤاته التي يقول إنها تعتمد على حقائق علمية وعلى حركة الكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية.

فبعد أنشطة زلزالية، تراوحت بين صغيرة ومتوسطة، خلال الأيام القليلة الماضية، ظهر العالم الهولندي من جديد، الاثنين الماضي، بمقطع فيديو من خلال الهيئة الجيولوجية التي يتبع لها SSGEOS، وفجر هوغربيتس مفاجأة من العيار الثقيل، حيث حدد ما كان قد أشار إليه في تغريدة سابقة، من أن “بداية شهر مارس ستكون حرجة”.

تغريدات سابقة

ونشر هوغربيتس الذي يقول إن تنبؤاته تعتمد على حقائق علمية، تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “هذه أحدث التوقعات.. إذا كنتم لم تطلعوا عليها!”، وذلك بعد دقائق من تعرض وسط تركيا لزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر السبت الماضي.

وأتبع ذلك بتغريدة أخرى للهيئة الجيولوجية التي يتبعها (SSGEOS)، والتي جاء فيها: “المناطق المحيطة بالصفيحة العربية ذات احتمالية أعلى لخطر الزلازل القوية منذ 6 فبراير 2023 (وهو تاريخ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا)”.