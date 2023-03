العثور على القارة المفقودة بعد 400 عام

أعلن علماء الجغرافيا والجيولوجيا في الأعوام الماضية اكتشاف قارة جديدة، كانت مفقودة لمئات الأعوام، تسمى زيلانديا.

Zealandia, aka the New Zealand continent or Tasmantis, is an almost entirely sunken mass of continental crust, comprising around 4.9 million square kilometers. About 94% of it lies underwater, with only the islands of New Zealand and New Caledonia visible above sea level. pic.twitter.com/dFzssTrQOt

