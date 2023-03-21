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تبلغ مساحتها 4.9 ملايين كيلومتر مربع

العثور على القارة المفقودة بعد 400 عام

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
العثور على القارة المفقودة بعد 400 عام
المواطن - فريق التحرير

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أعلن علماء الجغرافيا والجيولوجيا في الأعوام الماضية اكتشاف قارة جديدة، كانت مفقودة لمئات الأعوام، تسمى زيلانديا.

مساحة القارة المفقودة

واكتشفها العلماء بعد ما يقرب من 400 عام من البحث، حيث بحث عنها البحارة والمستكشفون في السابق، وباءت محاولاتهم بالفشل الذريع.

واتضح أن القارة، التي تبلغ مساحتها حوالي 4.9 ملايين كيلومتر مربع، يقبع معظمها تحت سطح الماء.

مكان القارة المفقودة

وكانت القارة الشاسعة أيضًا جزءًا من شبه القارة القديمة غوندوانا، والتي شملت أيضًا معظم غرب القطب الجنوبي وشرق أستراليا، منذ أكثر من 500 مليون سنة.

ومع ذلك، منذ ما يقرب من 105 مليون سنة، بدأت زيلانديا في الانسحاب من القارة العملاقة لأسباب لا يزال علماء الجيولوجيا لا يفهمونها تمامًا.

لغز محير

وأوضح آندي تولوك، أحد علماء الجيولوجيا في معهد أبحاث تاج زيلاند الذي قام باكتشاف القارة عام 2017: “إنها عملية لم نفهمها تمامًا حتى الآن، حين انفصلت زيلانديا عن القارة الكبرى”.

ومع مرور الأعوام، بدأت قارة زيلانديا بالغرق تحت الأمواج، ليبقى أكثر من 94% منها تحت الماء لآلاف السنين.

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