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كان قد تم إنزالها في مايو 2021

العثور على المركبة الصينية النائمة في المريخ

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
العثور على المركبة الصينية النائمة في المريخ
المواطن- فريق التحرير

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عثرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على المركبة الفضائية الصينية زورونغ في المريخ، بعد أشهر من السبات، وكانت بكين قد أنزلت مركبتها على الكوكب الأحمر في مايو 2021، لتنضم إلى وكالة ناسا في مهمة الاستكشاف.

ومنذ ذلك الحين، لم تقدم بكين أي تحديثات بشأن المركبة الجوالة، لكن أظهرت صور ناسا الحديثة زورونغ وهي ثابتة في نفس المكان، وهو ما جعل البعض يصفها بـالمركبة النائمة، التي دخلت في حالة سبات منذ عدة أشهر.

دخول المركبة الصينية في سبات

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: دخلت زورونغ في حالة سبات في مايو 2022، كما كان مخططًا له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء، وفي ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن تنتعش المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر دفئًا، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث.

العثور على المركبة الصينية النائمة في المريخ

وأضافت: المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لوكالة ناسا تمر بشكل دوري فوق سطح هذا الكوكب لدراسته، وقد أظهرت صورها أن Zhurong لم تتحرك منذ سبتمبر 2022 إلى فبراير الماضي.

وقال عالم فضاء في جامعة كوينزلاند في أستراليا، ديفيد فلانيري: إنه لن يكون مفاجئًا أن تفشل المركبة الجوالة من الخروج من حالة السبات لأنها تعمل بالطاقة الشمسية، وهناك تاريخ طويل للمركبات الفضائية الجوالة التي تنفد منها الطاقة على سطح المريخ.

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