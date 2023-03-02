Icon

أمريكي يحمل قنبلة في حقيبته داخل مطار بنسلفانيا Icon هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر تضرب ساحل دبا الفجيرة بالإمارات Icon معلم سوداني يلتقي طلابه بعد 25 عامًا: طلابي المشاغبين أصبحوا معلمين الآن Icon العثور على خندق عملاق عمره 6000 سنة بالصين Icon الهلال يسجل الهدف الثاني والوحدة يرد بالتعادل خلال 6 دقائق Icon مشهد بديع لاقتران كوكبي الزهرة والمشتري في سماء جدة Icon وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا Icon التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والوحدة Icon ضبط شخص سلب مقيمة في القصيم Icon رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
يرجع لما قبل 5000 إلى 7000 عام

العثور على خندق عملاق عمره 6000 سنة بالصين

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
العثور على خندق عملاق عمره 6000 سنة بالصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية: إن علماء آثار اكتشفوا خندقًا دفاعيًّا عملاقًا عمره يتخطى 6000 عام في موقع أثري بالصين.

يرجع إلى ما قبل 5000 إلى 7000 عام

ووفقًا لما أعلنه معهد لويانغ لعلم الآثار، قال رن قوانغ المسؤول عن التنقيب في الموقع: إنه تم حفر الخندق شبه الحلقي في موقع سويانغ الأثري بمحافظة يييانغ بشكل يدوي، حيث يعكس شكله وهيكله قدرة التنظيم الاجتماعي القوية والمنظمة والمستوى التقني في ذلك الوقت.

وبحسب الآثار المكتشفة والطبقات المتراكمة في الخندق، يعتقد علماء الآثار أن الخندق قد مرّ بثلاث فترات من ثقافة يانغشاو التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 عام.

فقد وظيفته الدفاعية

وأردف رن أنه وبحلول الفترة المتأخرة من ثقافة يانغشاو، ربما فقد الخندق وظيفته الدفاعية، حيث تم العثور على عدد من مواقع المنازل وحفر الرماد وآثار لنشاطات الإنتاج والآثار المنزلية التي تعود إلى الفترة المذكورة على جانبي الخندق. مشيرًا إلى أن صفوف الأعمدة الخشبية التي ربما تم استخدامها لحماية الخندق عكست إعادة استخدام المنشأة المهجورة من قبل المواطنين في ذلك الوقت.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم