العثور على خندق عملاق عمره 6000 سنة بالصين

قالت وكالة أنباء شينخوا الصينية: إن علماء آثار اكتشفوا خندقًا دفاعيًّا عملاقًا عمره يتخطى 6000 عام في موقع أثري بالصين.

يرجع إلى ما قبل 5000 إلى 7000 عام

ووفقًا لما أعلنه معهد لويانغ لعلم الآثار، قال رن قوانغ المسؤول عن التنقيب في الموقع: إنه تم حفر الخندق شبه الحلقي في موقع سويانغ الأثري بمحافظة يييانغ بشكل يدوي، حيث يعكس شكله وهيكله قدرة التنظيم الاجتماعي القوية والمنظمة والمستوى التقني في ذلك الوقت.

وبحسب الآثار المكتشفة والطبقات المتراكمة في الخندق، يعتقد علماء الآثار أن الخندق قد مرّ بثلاث فترات من ثقافة يانغشاو التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 عام.

فقد وظيفته الدفاعية

وأردف رن أنه وبحلول الفترة المتأخرة من ثقافة يانغشاو، ربما فقد الخندق وظيفته الدفاعية، حيث تم العثور على عدد من مواقع المنازل وحفر الرماد وآثار لنشاطات الإنتاج والآثار المنزلية التي تعود إلى الفترة المذكورة على جانبي الخندق. مشيرًا إلى أن صفوف الأعمدة الخشبية التي ربما تم استخدامها لحماية الخندق عكست إعادة استخدام المنشأة المهجورة من قبل المواطنين في ذلك الوقت.