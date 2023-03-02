العثور على متفجرات في بريانسك وسيطرة روسية بالمنطقة

عثر جهاز الأمن الروسي، اليوم الخميس، على عدد كبير من الأجهزة القابلة للتفجير بمنطقة كليموفسكي في بريانسك، مُعلنًا أن الوضع في المنطقة تحت سيطرة القوات والسلطات الأمنية.

وجاء في بيان لجهاز الأمن الروسي: “يخضع الوضع في بلدات منطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك لسيطرة الأجهزة الأمنية الروسية”.

وأضاف البيان “أنه تجري الآن عمليات تفتيش في كامل المنطقة وهي منطقة كبيرة. حيث تم خلال عمليات التفتيش العثور على عدد من المواد المتفجرة من مختلف الأنواع، وتجري عملية تفكيكها”.

هجوم أوكراني

وبحسب “روسيا اليوم” تعرضت المنطقة لهجوم من قبل مجموعة المخربيين الأوكرانيين، قتل أحد السكان المحليين وأصيب طفل يبلغ من العمر 10 أعوام.

وتسللت اليوم مجموعة من المخربين الأوكرانيين لمنطقة كليموفسكي في مقاطعة بريانسك حيث تم حجز عدد من المدنيين كرهائن في متجر في إحدى القرى قبل أن تعيد قوات الأمن الروسي فرض السيطرة والأمن إلى المنطقة.