العثور على 7 أكياس بلاستيكية بها أجزاء بشرية بمصر

عثرت السلطات المصرية على بعض الأكياس على كورنيش المعادي بمصر، حيث تبين بفحصها أنها أجزاء بشرية تم تقطيعها وتعبئتها في أكياس بلاستيكية، ثم رميها في منطقة مهجورة على الكورنيش، الأمر الذي أثار ذعرًا بين الأهالي.

7 أكياس بلاستيكية

وعثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، على 7 أكياس بلاستيكية بها أشلاء آدمية على كورنيش المعادي، وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، وفقًا لوسائل الإعلام المصرية.

وجاء ذلك بعدما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطاراً من قسم شرطة المعادي بعثور الأهالي على أكياس بلاستيكية بها جثة أحد الأشخاص، وقد تم تقطيعها بطريقة بشعة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم إلى مكان البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لتتولى التحقيقات.