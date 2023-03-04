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في الجولة الـ19 من دوري روشن

العدالة يفجر مفاجأة ويهزم الشباب في عقر داره

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
العدالة يفجر مفاجأة ويهزم الشباب في عقر داره
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي العدالة مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على نادي الشباب في عقر داره بثنائية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشباب ضد العدالة

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الليث بهدف، حيث نجح المحترف الجابوني آرون سالم في إحراز الهدف الوحيد لليث في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب السلوفيني دايفيد تيجانيش هدف التعادل لـ العدالة في الدقيقة الـ62.

وواصل العدالة هجماته، حتى نجح اللاعب بيدرو في إحراز الهدف الثاني لفريق العدالة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الثاني.

وبعد الفوز أصبح رصيد العدالة 16 نقطة في المركز الـ14 في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث.

الشباب والعدالة - حسان تمبكتي

مباريات الجولة الـ19

وكانت مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن، انطلقت أول أمس الخميس، بفوز الطائي على الفتح بثلاثية مقابل هدفين وفوز الفيحاء على أبها بثنائية دون رد، بينما تعادل الوحدة مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي مباريات أمس، فاز الاتفاق على الرائد بهدفين مقابل هدف، وفاز الاتحاد على الخليج بثلاثية دون رد، بينما فاز النصر على الباطن بثلاثية مقابل هدف.

وفي مباريات اليوم، فاز التعاون على ضمك بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز العدالة على الشباب بثنائية لهدف.

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