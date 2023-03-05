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لم تكن العروس على علم بالأمر

العريس العراقي يوضح قصة مهر المليار يورو لزوجته

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
العريس العراقي يوضح قصة مهر المليار يورو لزوجته
المواطن- فريق التحرير

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تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لعقد قران عروسين اسمهما حيدر وغدير، وكان المُقدَم كيلو من الذهب، أما الأمر اللافت فكان المؤخر الذي بلغ مليار يورو.

جدل على منصات التواصل

وقد أحدثت تلك الواقعة جدلًا واسعًا فمنهم من رأى أنه أمر خاص بالعروسين ومنهم من اعتبره بذخًا، وذهب آخرون نحو التشكيك في الموضوع برمته، واعتباره محاولة لحصد الإعجابات والانتشار ولفت الأنظار في الشبكات الاجتماعية.

وكان العريس وهو شاب عراقي، يُدعى حيدر، قد بث مقطع الفيديو على حسابه بموقع تيك توك، وقال لموقع سكاي نيوز إنه يعمل في مجال الإعلانات كما أنه صانع محتوى رقمي مقيم في فنلندا.

وأضاف: عندما يكون الإنسان واثقا من إخلاص طرف العلاقة الزوجية والعاطفية المقابل وحبه، فإن المهر من مقدم ومؤخر هو رمزي بصرف النظر عن قيمته المادية مهما علت.

وتابع: نحن لا نكترث كثيرا بما يقوله المعلقون في السوشال ميديا حول المقطع الذي تفاجأنا بانتشاره بهذا الشكل الكبير، وقطعا لم يكن هدفنا من نشر المقطع اجتذاب الأنظار وإحداث البلبلة.

العروس لم تكن على علم بالأمر

وأردف: غدير لم تكن على علم بالأمر، وهي لم تطلب مني مؤخر بمليار يورو، حيث إنني كنت قد اتفقت دون علمها مع ولي أمرها وهو شقيقها ومع المأذون، على أن أضع هذا المبلغ الضخم من باب مفاجأتها وتعبيرا عن حبي وإخلاصي لها.

وأكمل: ولهذا ليس هدفي التشجيع على رفع المهور، ورسالتي للفتيات المقبلات على الزواج هنا هي ترك أمر تحديد قيمة المهور للشباب، الذين يتقدمون لهن بهدف الارتباط كما فعلت أنا مع غدير.

العريس العراقي يوضح قصة مهر المليار يورو لزوجته

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