العواصف تغلق المدارس وتعطل الطيران والقطارات في بريطانيا

ضربت ثلوج ورياح قوية بريطانيا، اليوم الجمعة، للمرة الثانية خلال أسبوع، مما أدى إلى إلغاء رحلات القطارات وإغلاق بعض المدارس، وتعطل السائقون لساعات على طريق سريع رئيسي.

العاصفة لاريسا تجتاح بريطانيا

وجلبت العاصفة لاريسا، كما أطلق عليها خبراء الطقس، رياحًا وعواصف ثلجية إلى معظم أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس، وفي هذا الإطار، قال خبير الأرصاد الجوية، أليكس بوركيل، إن المنطقة الأكثر تضررًا كانت شمالي إنجلترا وشمالي ويلز، حيث هبت رياح تبلغ سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة، مصحوبة بثلوج تصل إلى 30 سم.



وأمضى بعض السائقين أكثر من 7 ساعات في سياراتهم، بعد توقف حركة المرور على الطرق السريعة، وقال الصحفي ريتشارد مكارثي: رأيت الكثير من السيارات الرياضية المهجورة، إحدى سيارات جاغوار تركت على الطريق وبجوارها مجرفة عالقة في الأرض ولا يوجد سائق، وكان هناك الكثير من الشاحنات التي فقدت قدرتها على الحركة وتعطلت.

تعطل القطارات والمطارات والطرق

وكانت العديد من الطرق على الأراضي المرتفعة في منطقة بيك بوسط إنجلترا مغلقة، وتم إغلاق خط القطار الذي يربط بين مدينتي مانشستر وشيفيلد بسبب الأشجار المتساقطة.

كما تعطل السفر الجوي، حيث تأخرت معظم الرحلات المغادرة من مطار ليفربول جون لينون، صباح الجمعة، وتم إغلاق مطار إيست ميدلاندز في وسط إنجلترا لمدة 3 ساعات تقريبا، بينما تم تعليق الرحلات الجوية لفترة وجيزة في مطار برمنغهام.

وأدى الهواء المثلج إلى انخفاض درجات الحرارة هذا الأسبوع إلى 16 درجة مئوية تحت الصفر، في المرتفعات الإسكتلندية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إنه ليس من غير المعتاد أن تشهد البلاد موجة برد في الربيع، عندما تكون الظروف غالبًا متغيرة للغاية.