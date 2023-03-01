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الحجز يكون من خلال تطبيق صحتي

العيادات عن بعد تقلل الوقت والجهد وتحد من التعرض للعدوى

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
العيادات عن بعد تقلل الوقت والجهد وتحد من التعرض للعدوى
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الصحة، مزايا خدمة العيادات عن بعد، مشيرة إلى أنها تمكن المستفيد من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة عن بعد من خلال تطبيق صحتي.

3 مزايا

وقالت الوزارة، عبر موقع تويتر: إن تلك الخدمة تقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات الصحية، فضلًا عن الحد من احتمالات التعرض للعدوى وتسهيل الالتزام بالمواعيد.

عبر تطبيق صحتي

وأوضحت الوزارة أن خدمة العيادات عن بعد تمكن المستفيد من الحصول على الرعاية الطبية وحضور موعده مع الطبيب عن بعد من خلال تطبيق صحتي.

آلية الحصول على الخدمة

وأكدت الوزارة أنها تتضمن حجز موعد عن بعد عبر تطبيق صحتي في حال توفرت الخدمة في المركز الصحي، وبعد ذلك تصل رسالة نصية للمستفيد بتفاصيل الموعد بالإضافة لرابط الموعد عن بعد.

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