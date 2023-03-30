العيسى: بطلان حُجة المنهج الضال للإرهاب في رفض مصطلح الوطن

أكد الشيخ الدكتور محمد العيسى رئيس هيئة علماء المسلمين، بطلان حُجة المنهج الضال للتطرف والإرهاب في رفض مصطلح الوطن، وذلك بالأدلة الشرعية.

المصطلحات الشرعية

وأوضح العيسى خلال استضافته في برنامج “بالتي هي أحسن” المذاع على فضائية “إم بي سي”، أن المصطلحات الشرعية تدخل في الحقيقة ضمن أحد أركان الهوية الإسلامية، والشريعة نبهت على ذلك، وكمثال على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم “لا يغلِبنَّكم الأعراب على اسمِ صلاتِكم فإنها العشاءُ إنما يدعونَها العتمةَ لإعتامِهم بالإبلِ لحلابِها”.

وأشار إلى أنه يجب على كل مسلم أن يحتفي بالمصطلحات الشرعية، وكذلك المصطلحات ذات الصلة بالعلوم الشرعية وخاصة “الفقة الإسلامي”.

رفض الوطن

ولفت إلى أن التطرف والإرهاب قد يستخدم المصطلحات وينتهجها بشكل ضال في هذا الشأن، فيرفض مصطلح الوطن، لتمرير أطروحته الفاسدة، بينما الوطن احتفى به الوجدان الإيماني للنبي محمد، عندما خرج من مكة المكرمة حيث قال عنها “ما أطيبكِ من بلد وأحبكِ إلي ولولا أن قومي أخرجوني منكِ ما سكنت غيركِ”، كما كان العرب إذا غزوا أو سافروا يقال إنهم كانوا يحملون من تراب بلدهم لاستنشاقه نظرًا لتعلقهم ببلدانهم.