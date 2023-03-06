Icon

معاني الأرقام من 1 إلى 7 الموجودة على بعض المنتجات Icon الغذاء والدواء: اللحوم المصنعة بالسعودية آمنة وصالحة للاستهلاك Icon وظائف للجنسين بمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية Icon مجزرة بحرية المتهم فيها حيتان الأوركا Icon السعودية تودع 5 مليار دولار في البنك المركزي التركي Icon كتاب وصحفيون لوزير الإعلام الجديد سلمان الدوسري: نريدها نقلة نوعية في الإعلام Icon الدفاع المدني يعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية للكادر النسائي Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا Icon تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد برامجي لجامعة رياض العلم Icon قتيل ومصابان في تحطم طائرة بجزيرة أمريكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تخضع لمواصفات واشتراطات بحسب التشريعات العالمية

الغذاء والدواء: اللحوم المصنعة بالسعودية آمنة وصالحة للاستهلاك

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
الغذاء والدواء: اللحوم المصنعة بالسعودية آمنة وصالحة للاستهلاك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن وجود لحوم مصنعة في الأسواق تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، مثل النقائق والمارتدلا.

آمنة وصحية

وأكدت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين، أن اللحوم المصنعة والمتواجدة بالأسواق السعودية، آمنة صحيًا وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشددت على أن اللحوم المصنعة المتواجدة بأسواق المملكة، تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية، وإن لم تكن خيارًا صحيًا.

علامة الضفدع

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الغذاء، أن علامة الضفدع التي توجد على بعض المنتجات بالأسواق، ليس لها علاقة بمكونات المنتج.

وأضافت هيئة الغذاء أن علامة الضفدع تشير إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة، كما تُشير إلى أن الشركة المصنعة تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود بحوزتهم طن قات مخدر
السعودية اليوم

القبض على 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود...

السعودية اليوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود المملكة لخفض التصعيد
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني جهود...

السعودية اليوم
ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا
العالم

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

العالم
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68 وظيفة شاغرة
السعودية اليوم

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن 68...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519...

السوق
اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما
العالم

اليابان تحذر مواطنيها من ثوران بركان ساكوراجيما

العالم
الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية
العالم

الزعاق: الخليج بعيد عن الأحزمة الزلزالية

العالم
شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير مناسب كان بطريق الخطأ
أخبار رئيسية

شؤون المسجد النبوي: دخول امرأتين بلباس غير...

أخبار رئيسية