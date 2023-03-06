الغذاء والدواء: اللحوم المصنعة بالسعودية آمنة وصالحة للاستهلاك

كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الاثنين، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن وجود لحوم مصنعة في الأسواق تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، مثل النقائق والمارتدلا.

آمنة وصحية

وأكدت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين، أن اللحوم المصنعة والمتواجدة بالأسواق السعودية، آمنة صحيًا وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشددت على أن اللحوم المصنعة المتواجدة بأسواق المملكة، تخضع لمواصفات واشتراطات تضمن سلامتها للاستهلاك الآدمي، وذلك حسب التشريعات العالمية، وإن لم تكن خيارًا صحيًا.

علامة الضفدع

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الغذاء، أن علامة الضفدع التي توجد على بعض المنتجات بالأسواق، ليس لها علاقة بمكونات المنتج.

وأضافت هيئة الغذاء أن علامة الضفدع تشير إلى أن المؤسسة المُنتِجة تتبع المعايير والقواعد الدولية التي ترتبط بالإنتاج المستدام والبيئة، كما تُشير إلى أن الشركة المصنعة تم خضوعها للتدقيق المكثف من قِبل الشهادات الصارمة والمعايير.