الغذاء والدواء تحذر من الشوربة جاهزة التحضير

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الإكثار من استهلاك الشوربة الجاهزة، داعية إلى استبدالها بالشوربة الصحية المُعدة بالمنزل.

الشوربة الجاهزة

وقالت الغذاء والدواء في إنفوجراف صادر عنها إن بعض أنواع الشوربة جاهزة التحضير عالية في محتواها من الملح، ولذلك يٌفضل عدم الإكثار من استهلاكها واستبدالها بالشوربات الصحية والمحضرة بالمنزل مثل الشوفان والعدس.

شوربة القمح

وفي وقت سابق، أكدت استشارية التغذية الدكتورة منى سعد عبدالله أن شوربة الحب أو القمح من أفضل أنواع الشوربات في قيمتها الغذائية، إذ تعد غنية بالعناصر الغذائية المختلفة من فيتامينات ومعادن وألياف، ونسبة عالية من الكربوهيدرات التي تمد الجسم الطاقة اللازمة.

ونصحت بعدم الإكثار من تناول هذه الشوربة خلال فترة الإفطار لمنع الشعور بامتلاء المعدة دفعة واحدة، إذ يكفي تناول كمية بسيطة مع قطعة اللحم.