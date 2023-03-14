Icon

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون Icon تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد Icon تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة Icon بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين Icon تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا Icon انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية Icon مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر Icon خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم Icon عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبين عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر

الغذاء والدواء ترفض دخول أكثر من 12 ألف كيلو من الكمأ

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
الغذاء والدواء ترفض دخول أكثر من 12 ألف كيلو من الكمأ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء إدخال 5044 صندوقًا من الكمأ (الفقع) يزن 12 ألف و238 كغم، وردت عبر منفذ الحديثة خلال شهر.

نمو فطري وتعفن منتشر

وأوضحت “الغذاء والدواء” أنها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة رفضت دخول عدد من إرساليات الكمأ إلى المملكة، تبيَّن عليها وجود نمو فطري وتعفن منتشر، كما حررت مخالفة على المستوردين؛ لتداولهم منتجًا غذائيًّا ملوثًا.

وأكدت “الغذاء والدواء” أنها تقوم أيضًا بإجراء التحاليل المخبرية للمبيدات والمعادن والإشعاعات والتحاليل اللازمة المعتادة في مثل هذه الحالة.

مطابقة المواصفات

ويعمل مفتشو “الهيئة” في المنافذ البرية والبحرية والجوية على معاينة الإرساليات وتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرساليات، والتأكد من دقتها ومطابقتها الواقع الفعلي للإرسالية، وإجراء الفحص الفيزيائي؛ للتأكد من مطابقة الأصناف اللوائحَ الفنيةَ والمواصفاتِ القياسيةَ، ووجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.

ونصحت “الغذاء والدواء” باستهلاك الكمأ خلال عشرة أيام بعد استخراجه من الأرض، وعدم حفظه فترات طويلة عبر السلق أو التجميد؛ حفاظًا على قوامه ونكهته، إضافةً إلى إزالة المناطق سوداء اللون، وتنظيفه من التربة جيدًا عند التحضير، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد
السعودية اليوم

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي...

السعودية اليوم
رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي...

الملك سلمان
التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال

آخر الاخبار
مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس
العالم

مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس

العالم
مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية وبعد أكثر من ساعة كانت المفاجأة
السعودية اليوم

مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية...

السعودية اليوم
عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا
العالم

عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية...

العالم
الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد
السعودية اليوم

الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني
آخر الاخبار

المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم...

آخر الاخبار