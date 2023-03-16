Icon

وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة Icon مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا Icon سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان Icon ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! Icon كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو Icon الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي Icon السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال 4476 زيارة تفتيشية

الغذاء والدواء تسجل 234 مخالفة في فبراير

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٠ مساءً
الغذاء والدواء تسجل 234 مخالفة في فبراير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (234) مخالفة خلال (4476) زيارة نفذتها في شهر فبراير من العام الحالي على منشآت خاضعة لإشرافها.

تفاصيل المخالفات

وأوضحت أنها نفذّت (2412) زيارة لمنشآت غذائية، و(457) زيارة لمنشآت المبيدات والأعلاف، و(1524) زيارة لمنشآت الدواء والأجهزة الطبية، إضافةً إلى الزيارات الروتينية والتفتيش الذكي، مشيرة إلى أنها أغلقت (28) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص، وخالفت (41) منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف (5) خطوط إنتاج، وإتلاف (20.715) عبوة.

ونفّذت “الهيئة” (998) جولة رصد وتقصي للتحري عن المستودعات المجهولة والمنتجات المخالفة والمنشآت والمستودعات غير المرخصة، وتتبع وتقصي الإعلانات والحسابات الإلكترونية وأصحابها، إضافةً إلى تتبع مصادر المنتجات, مبينة أن عدد الإرساليات الواردة عبر المنافذ بلغت خلال شهر فبراير (33.000) إرسالية، وتم رفض (223) إرسالية.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت لنا الكثير من المفاجآت
السعودية اليوم

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في مناسبة اجتماعية والآخر وثق
أخبار أمنية

ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في...

أخبار أمنية
صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات...

السعودية اليوم
حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله
حصاد اليوم

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان...

حصاد اليوم
شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم
السعودية اليوم

شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم

السعودية اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو

الرياضة
إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال
الرياضة

إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع...

الرياضة