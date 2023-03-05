الغذاء والدواء توضح تأثير استخدام الجوال على السماعات الطبية

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن استخدام الجوال قد يؤدي إلى سماع ضجيج في السماعات الطبية.
وأوضحت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه قد يعاني بعض الأشخاص ممن يستخدمون السماعات الطبية من سماع ضجيج (أزيز) عند استخدام الجوال، لافتة إلى أن هذا نابع من انبعاث موجات لاسلكية (موجات الراديو) من الجوال.
وقمت الهيئة عدة نصائح للحد من التعرض لموجات الراديو اللاسلكي:
– تقليل وقت استخدام الجوال.
– استخدام وضع المتحدث عند الاتصال speaker mode
– ينصح استشارة الطبيب. المختص أو أخصائي السمعيات عند الحاجة.