الغذاء والدواء توضح نسب الملح في الأطعمة والمنتجات الغذائية

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نسب الملح تتفاوت في المنتجات الغذائية بين مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، لذا يجب معرفة نسب الملح في أبرز الأطعمة.

منتجات عالية الملح

وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن قائمة المنتجات عالية الملح تتضمن رقائق البطاطس، ومكعبات مرق الدجاج، والمايونيز، والأجبان بأنواعها.

منتجات متوسطة الملح

ولفتت إلى أن المنتجات متوسطة الملح تشمل الشوربات سريعة التحضير والخبز والمعجنات ورقائق الذرة والتونة، وأما المنتجات قليلة الملح فتتضمن الخضراوات والفواكه والزبادي والبيض.