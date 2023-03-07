الغذاء والدواء توضح نسب الملح في الأطعمة والمنتجات الغذائية

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نسب الملح تتفاوت في المنتجات الغذائية بين مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، لذا يجب معرفة نسب الملح في أبرز الأطعمة.
وقالت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، إن قائمة المنتجات عالية الملح تتضمن رقائق البطاطس، ومكعبات مرق الدجاج، والمايونيز، والأجبان بأنواعها.
ولفتت إلى أن المنتجات متوسطة الملح تشمل الشوربات سريعة التحضير والخبز والمعجنات ورقائق الذرة والتونة، وأما المنتجات قليلة الملح فتتضمن الخضراوات والفواكه والزبادي والبيض.