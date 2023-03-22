الغذاء والدواء: جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن سلامتها

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن مأمونيتها وسلامتها، لذلك لا يمكن الحكم بأفضلية نوع مياه عن غيره.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، عبر إنفوجراف صادر عنها، أن مياه الشرب المعبأة هي مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.
ولفتت إلى أنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب على أخرى، إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.
وأشارت إلى أن أهم محتويات البيانات الإيضاحية لمياه الشرب المعبأة هي فلورايد، البرومات، الرقم الهيدروجيني (PH، والأملاح الصلبة الذائبة TDS.
وكانت هيئة الغذاء والدواء أكدت في وقت سابق، أن جميع مصانع المياه المعبأة في المملكة تخضع لبرنامج رقابي شامل من خلال زيارة الهيئة للمصانع بشكل دوري، وسحب عينات من منتجاتها، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات الفنية التي تلزم هذه المصانع بتصحيح هذه المخالفات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها.