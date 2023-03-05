القبض على مواطن بحوزته 47 كجم قات في جازان مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات الأمير مقرن بن عبدالعزيز في ضيافة الشيخ محمد بن زايد الغذاء والدواء: 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب لاستخدام سماعات الأذن أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي نقل مواطن بطائرة الإخلاء الطبي من المغرب للمملكة 7 خطوات لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الهاتف بسبب صور الواتساب أكثر من 33% من السعوديين يعانون من السمنة المفرطة زلزال جديد يضرب سوريا بقوة 3.8 درجة انخفاض أرباح أسمنت حائل بنسبة 61 % خلال 2022
استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب عند الحاجة لاستخدام سماعات الأذن.
وأوضحت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن السماعات أداة إلكترونية صغيرة تقوم بتكبير الصوت لتساعد المصابين بضعف السمع على سماع الأصوات بشكل أفضل وأوضح، وتساهم في تحسين مستوى التواصل مع الآخرين.
ودعت الهيئة إلى ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:
1ـ السماع من أذن أكثر من الأخرى.
2ـ رفع صوت التلفاز أو المذياع لدرجات عالية.
3ـ مشاكل في السماع عبر الهاتف أو الجوال.
4ـ ارتفاع صوتك عند في مخاطبة الآخرين.
5ـ الاحتياج لرؤية وجه المتكلم لفهم تعابيره.