الغذاء والدواء: 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب لاستخدام سماعات الأذن

استعرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء ‏5 حالات تستلزم استشارة الطبيب عند الحاجة لاستخدام سماعات الأذن.

أداة إلكترونية

وأوضحت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن السماعات أداة إلكترونية صغيرة تقوم بتكبير الصوت لتساعد المصابين بضعف السمع على سماع الأصوات بشكل أفضل وأوضح، وتساهم في تحسين مستوى التواصل مع الآخرين.

ودعت الهيئة إلى ضرورة استشارة الطبيب في الحالات التالية:

حالات استشارة الطبيب

1ـ السماع من أذن أكثر من الأخرى.

2ـ رفع صوت التلفاز أو المذياع لدرجات عالية.

3ـ مشاكل في السماع عبر الهاتف أو الجوال.

4ـ ارتفاع صوتك عند في مخاطبة الآخرين.

5ـ الاحتياج لرؤية وجه المتكلم لفهم تعابيره.