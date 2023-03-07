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مهمة لتفادي الأعراض المرضية لفقر الدم

الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
الغذاء والدواء: 8 مصادر نباتية وحيوانية غنية بالحديد
المواطن - فريق التحرير

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شددت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفادي الأعراض المرضية لفقر الدم “الأنيميا”، والتي تتراوح بين ضعف عام وأعراض هضمية، وذلك عبر التأكد من احتواء وجباتك الغذائية على مصادر الحديد الحيوانية والنباتية.

أعراض نقص الحديد

وبينت الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر، أن أعراض نقص الحديد لا تظهر على المدى القصير، وإنما تظهر على المدى البعيد، بعد استنفاد مخزونه من الجسم، لتبدأ بعدها أعراض “الأنيميا” في الظهور.

وأوضحت أن هذه الأعراض تتضمن: ضعفًا عامًا- تعبًا- خمولًا- أعراضًا هضمية- مشاكل في الذاكرة والتركيز.

8 مصادر

وعرضت الهيئة 8 مصادر للحصول على الحديد، تتنوع بين مصادر حيوانية ونباتية مثل: (اللحوم- الدجاج- الأسماك- البيض، الخضراوات- المكسرات- البقوليات- الأرز).

 

 

 

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