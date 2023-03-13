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أكد أن هناك قفزات كبيرة في استيعاب القطاع الخاص

الفالح: التحول الوطني ضاعف أعداد السعوديين في القطاع الخاص

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
الفالح: التحول الوطني ضاعف أعداد السعوديين في القطاع الخاص
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن برنامج التحول الوطني ساهم بمضاعفة أعداد السعوديين في سوق العمل.

وأوضح الفالح، خلال كلمته بملتقى برنامج التحول الوطني اليوم الاثنين، أن مستهدفًا كبيرًا من مستهدفات الرؤية تحقق وهو توليد الوظائف، خاصة النوعية وغير المعتمدة على الإنفاق الحكومي.

قفزة في القطاع الخاص

ولفت الفالح، خلال حديثه في ملتقى التحول الوطني تحت عنوان “واقع نعيشه”، أنه عندما أطلق برنامج التحول الوطني كان معدل البطالة يفوق 12%، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص منخفضًا بشكل لافت للنظر ومقلق، واليوم نجد قفزات كبيرة في استيعاب القطاع الخاص لهم، ليس ببرامج تجبرهم على التوظيف، لكن رغبة بسبب زيادة إنتاجية المواطنين والمواطنات.

المنحنى في تصاعد

ولفت “نجد نسب مشاركة السعوديين بكافة فئاتهم بسوق العمل قد زادت، حيث وصل عدد العاملين بالقطاع الخاص إلى مليونين و200 ألف، وهو تقريبًا ضعف ما كان عليه وقت إعلان الرؤية”، مؤكدًا أن المنحنى في تصاعد مستمر.

وأعرب عن تطلعه إلى قفزات أخرى في استيعاب الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، مؤكدًا الدور الكبير الذي لعبه برنامج التحول الوطني في تمكين قطاع الاستثمار من خلال بناء القدرات الإنتاجية في القطاعات المختلفة، مما ساهم بدوره في تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي في المملكة.

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