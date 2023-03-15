الفالح: السوق السعودي الأكثر استقطابًا للاستثمارات

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم الأربعاء، أن المملكة الآن في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 2030، وهي الآن على المسار الصحيح لمضاعفات حجم الاقتصاد.

مرتكزات الرؤية

وأضاف الفالح خلال حواره بفعاليات مؤتمر القطاع المالي، أن المملكة بدأت عام 2016 وكان الهدف هو أن تصبح بين اقتصادات العالم القوية، واليوم حققت المملكة حجمًا كبيرًا في الناتج المحلي.

ولفت الفالح إلى أن الرؤية ترتكز على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل المتنوعة، دون الاعتماد على النفط فقط لمشاركة قطاعات أخرى يأمل أن تقوم بدورها المنوط بها.

وأشار الفالح أن المملكة مستمرة بالنمو والاستثمارات في قطاعات الطاقة في كل من النفط والغاز والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، مؤكدًا أن المملكة سباقة في تحقيق الأجندة التي حددتها.

فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: مستمرون بالنمو في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات #مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/Sldzn82bt6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

استقطاب الاستثمارات

وأضاف الفالح أن المملكة تعد من أكثر الأسواق استقطابًا للاستثمارات، فلديها توازن بين المخاطر والعوائد، لافتًا إلى أن هناك فرص مربحة وكبيرة ولاسيما سوق المال والإقراض المباشر والتأمين وغيرها.

فيديو | وزير الاستثمار: المملكة لديها توازن بين المخاطر والعوائد وفرص مربحة وتعد من أكثر الأسواق استقطابا للاستثمارات #مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/NTN0Q42aDU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

ودعا الفالح المجتمع الدولي لإدراك الفرص السانحة للاستثمار بالمملكة الآن؛ موضحًا أن المملكة لديها فرص استثمارية كبيرة لاستقطاب رؤوس الأموال من مختلف الدول، مؤكدًا استمرار المملكة بالنهوض والازدهار رغم الصدمات المالية التي تم رصدها مؤخرًا، متمنيًا أن يسفر حديثه في مؤتمر القطاع المالي لجذب المزيد من رؤوس الأموال.