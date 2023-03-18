الفتح والاتحاد يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وبدأت مباراة الفتح والاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق.
وجاء هدف الاتحاد عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله من رأسية مميزة، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بحثًا عن تعديل النتيجة، وكاد فراس البريكان أن يهز الشباك عند الدقيقة 20، إلا أن مارسيلو غروهي تصدى لتسديدته.
واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح مراد باتنا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 41 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وحاول الفريقان هز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفتح والاتحاد.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.