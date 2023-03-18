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ضمن منافسات الجولة الـ21

الفتح والاتحاد يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
الفتح والاتحاد يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الفتح والاتحاد

وبدأت مباراة الفتح والاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق.

الفتح ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

وجاء هدف الاتحاد عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله من رأسية مميزة، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بحثًا عن تعديل النتيجة، وكاد فراس البريكان أن يهز الشباك عند الدقيقة 20، إلا أن مارسيلو غروهي تصدى لتسديدته.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر @SPL

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح مراد باتنا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 41 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وحاول الفريقان هز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفتح والاتحاد.

الفتح ضد الاتحاد
نتيجة الشوط الأول – المصدر @ittihad

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.

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