الفتح والاتحاد يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح والاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل الفتح والاتحاد

وبدأت مباراة الفتح والاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق.

وجاء هدف الاتحاد عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله من رأسية مميزة، وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، بحثًا عن تعديل النتيجة، وكاد فراس البريكان أن يهز الشباك عند الدقيقة 20، إلا أن مارسيلو غروهي تصدى لتسديدته.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح مراد باتنا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 41 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وحاول الفريقان هز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفتح والاتحاد.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف.