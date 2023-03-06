الفتح يتفوق على الهلال بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الفتح المؤجلة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتقدم النموذجي بهدف دون رد.

تأخر الهلال ضد الفتح

وبدأت مباراة الهلال ضد الفتح المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسجل النموذجي هدفًا مبكرًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وضغط الفريقان بحثًا عن هز الشباك، وأطلق عبدالله الحمدان تسديدة قوية مرت بجانب القائم عند الدقيقة 32 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري، قبل أن ينجح النموذجي في هز الشباك عند الدقيقة 39.

وجاء الهدف من كريستيان تيو من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من مراد باتنا، وضغط الزعيم في الدقائق المتبقية، بحثًا عن تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الهلال ضد الفتح بهدف نظيف.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع النموذجي في المركز السادس برصيد 28 نقطة.