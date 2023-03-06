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ضمن منافسات دوري روشن

الفتح يعرقل الهلال ويفوز بثنائية

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
الفتح يعرقل الهلال ويفوز بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الفتح المؤجلة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، بتحقيق النموذجي لفوز هام بهدفين مقابل هدف.

تيو يهز الشباك

وبدأت مباراة الهلال ضد الفتح التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسجل النموذجي هدفًا مبكرًا، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

الهلال ضد الفتح
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وضغط الفريقان بحثًا عن هز الشباك، وأطلق عبدالله الحمدان تسديدة قوية مرت بجانب القائم عند الدقيقة 32 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري، قبل أن ينجح النموذجي في هز الشباك عند الدقيقة 39.

وجاء الهدف من كريستيان تيو من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من مراد باتنا، وضغط الزعيم في الدقائق المتبقية، بحثًا عن تعديل النتيجة، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الهلال ضد الفتح بهدف نظيف.

كريستيان تيو
تيو – المصدر @SPL

هزيمة الهلال ضد الفتح

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، ولكن دون خطورة على المرمى، قبل أن ينطلق لاعبو الهلال بهجمة سريعة، وطالبوا بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة ميشيل ديلغادو، ولكن الحكم لم يحتسب شيء.

الهلال والفتح
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ونجح خالد الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80، بعدما مر بالكرة وراوغ الدفاع، ليطلق تسديدة قوية ويهز الشباك، وتمكن صالح الشهري من تقليص الفارق عند الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بخسارة الهلال ضد الفتح بنتيجة 2\1.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 33 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي من 17 مباراة، فيما وصل رصيد النموذجي إلى 31 نقطة في المركز السادس.

خالد الغنام مع الفتح
الغنام – المصدر @SPL
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