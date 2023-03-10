الفتح ينجو من الهزيمة بالتعادل ضد أبها

انتهت مباراة أبها والفتح المثيرة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

د50” هدف تقليص الفارق لـ الفتح عن طريق مراد باتنا🔥 أبها 2 × 1 الفتح #أبها_الفتح | #SSC pic.twitter.com/0YNRQOjs9m — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 10, 2023

أبها يتقدم بثنائية في الشوط الأول

وكان المدافع عبدالله الزوري افتتح التسجيل لـ زعيم الجنوب في الدقيقة الـ12 من ضربة رأسية، ثم عزز اللاعب الإكوادوري فيليبي كايسيدو بالهدف الثاني لنادي أبها في الدقيقة الـ20 بعد انفراده بحارس مرمى نادي الفتح.

وفي الشوط الثاني قلص اللاعب المغربي مراد باتنا الفارق لـ الفتح بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الخمسين من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب ذاته هدف التعادل لـ الفتح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد زعيم الجنوب بعد التعادل 23 نقطة في المركز التاسع ، بينما أصبح رصيد نادي الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

ويستعد نادي الهلال اليوم وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً لمواجهة نادي التعاون في الجولة الـ20 من بطولة الدوري.

د90+5” هدف التعادل لـ الفتح عن طريق مراد باتنا🔥 أبها 2 × 2 الفتح #أبها_الفتح | #SSC pic.twitter.com/uHyw0Oh1gw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 10, 2023

د20" الهدف الثاني لـ أبها عن طريق فيليبي كايسيدو 🔥 أبها 2 × 0 الفتح #أبها_الفتح | #SSC pic.twitter.com/Di26c4UQsi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 10, 2023