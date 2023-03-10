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في الجولة الـ20 من دوري روشن

الفتح ينجو من الهزيمة بالتعادل ضد أبها

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٠ مساءً
الفتح ينجو من الهزيمة بالتعادل ضد أبها
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة أبها والفتح المثيرة بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

أبها يتقدم بثنائية في الشوط الأول

وكان المدافع عبدالله الزوري افتتح التسجيل لـ زعيم الجنوب في الدقيقة الـ12 من ضربة رأسية، ثم عزز اللاعب الإكوادوري فيليبي كايسيدو بالهدف الثاني لنادي أبها في الدقيقة الـ20 بعد انفراده بحارس مرمى نادي الفتح.

الفتح وأبها

وفي الشوط الثاني قلص اللاعب المغربي مراد باتنا الفارق لـ الفتح بإحرازه الهدف الأول في الدقيقة الخمسين من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب ذاته هدف التعادل لـ الفتح من ركلة جزاء في الدقيقة الـ95.

وأصبح رصيد زعيم الجنوب بعد التعادل 23 نقطة في المركز التاسع  ، بينما أصبح رصيد نادي الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

ويستعد نادي الهلال اليوم وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً لمواجهة نادي التعاون في الجولة الـ20 من بطولة الدوري.

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