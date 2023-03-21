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أكد تخصيص صحن المطاف بالكامل للمعتمرين

الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٠ مساءً
الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك
المواطن - واس

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أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أنه يتطلب لأداء العمرة حجز موعد في تطبيق توكلنا أو نسك، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة والتي تأتي بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

التقيد بالمواعيد

وأوضح البسامي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوة أمن الحج لعام 1444هـ لاستعراض خطة المسجد الحرام للمعتمرين خلال شهر رمضان، أن الأعداد متاحة وكافية جدًا، والمطلوب من ضيوف الرحمن هو التقيد بالمواعيد لأنها جزء من التنظيم.

ولفت إلى أنه تم تخصيص صحن المطاف بالكامل للمعتمرين (باب الملك فهد، باب العمر، باب الملك عبدالعزيز، باب السلام، ومدخل المروة)، موضحًا أنه في حال كان هناك كثافات خلف مصلى الركعتين فسيتم توجيه المعتمرين إلى الدور الأرضي بين باب المروة وباب الملك عبدالله.

وأشار إلى أن الدور الأول والتوسعة السعودية الثالثة والسعة الخارجية مخصصة للمصلين، وكذلك السطح الذي أصبح جاهزًا هذا العام.

التعامل بحزم

وأكد مدير الأمن العام أن التعامل سيكون بحزم وصرامة للتعامل مع مرتكبي الظواهر السلبية خاصة التسول، لافتًا إلى أن المسجد الحرام مخصص للعبادة فقط.

 

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