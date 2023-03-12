الفريق البسامي يشهد حفل تخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية

شهد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، اليوم الأحد، حفل تخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام التاسع لخريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

ووثق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على سناب شات، فيديو لحفل تخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية لقطاع الأمن العام التاسع لخريجي الدورة التأهيلية للضباط الجامعيين.