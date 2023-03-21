الفريق البسامي يشهد فرضية حية للانتشار داخل الحرم المكي وساحاته

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رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اجتماع قادة قوات أمن العمرة، بمكتبه بالعاصمة المقدسة، حيث رحب في مستهل الاجتماع بالجميع، ناقلًا لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وأكد الفريق البسامي أن هذا الاجتماع يأتي لتأكيد تقديم كل ما يحقق أمن وسلامة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم، في ظل ما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من إمكانات لراحة المعتمرين والمصلين والزوار.
من جهة أخرى، تفقد معالي مدير الأمن العام جاهزية الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لهذا العام 1444 هـ، وشهِد فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، شملت المواقع والمسارات داخل الحرم وساحاته ومحطات النقل العام كافة، وآلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.