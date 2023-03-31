الفريق الرويلي يتفقد الوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية

زار رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، الوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية والوحدات المرابطة على الحدود.

وكان في استقباله لدى وصوله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد بن علي العمري، وعدد من كبار قادة القطاعات العسكرية في المنطقة.

مهام عملياتية

واستمع رئيس هيئة الأركان العامة إلى إيجاز من قادة قوتي جازان ونجران، حول المهام والواجبات العملياتية، واطلع على سير العمل في الوحدات المرابطة.

ونقل الفريق الرويلي تحيات وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بمناسبة شهر رمضان المبارك.

بطولات منسوبي الدفاع

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة ببطولات منسوبي القوات المسلحة والقوات المشتركة في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.

وفي ختام الجولة، شارك وجبة الإفطار مع الوحدات المشاركة في قوة نجران.