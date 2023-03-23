الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان

تزينت الأسواق التاريخية في محافظة الطائف، بالزينة الرمضانية والفوانيس والأهلة، لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ونشرت أمانة منطقة مكة المكرمة لقطات مبهجة لأسواق الطائف التاريخية، حيث بدت كـ لوحة جمالية مبهجة وسط أجواء روحانية تعكس شوق الأهالي ليالي رمضان.

من جانب آخر، عكست أسواق الطائف تراث المنطقة وعاداتها وأصالتها، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.