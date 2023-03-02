الفيحاء لا يعرف الفوز على أبها

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز ضد أبها، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم بالجولة الـ19

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أبها، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

الفيحاء ضد أبها

وسبق أن لعب الفيحاء ضد أبها 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق البرتقالي في تحقيق أي فوز، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات، وتعادل مثلهم، وخسر 7 لقاءات، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، واستقبل 27 هدفًا.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق 7 انتصارات في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 10 مرات، وسجل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة.