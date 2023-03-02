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ضمن منافسات دوري روشن

الفيحاء لا يعرف الفوز على أبها

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
الفيحاء لا يعرف الفوز على أبها
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء للظهور بشكل مميز ضد أبها، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في دوري روشن السعودي.

مواجهة اليوم بالجولة الـ19

ومن المقرر أن يلعب الفيحاء ضد أبها، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الفيحاء
لاعبو الفريق الفيحاوي – المصدر @SPL

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أبها في دوري روشن
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

الفيحاء ضد أبها

وسبق أن لعب الفيحاء ضد أبها 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم ينجح الفريق البرتقالي في تحقيق أي فوز، وخسر مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

الفيحاء
لاعبو الفريق الفيحاوي – المصدر @Alfaihaclub

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث فاز 5 مرات، وتعادل مثلهم، وخسر 7 لقاءات، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، واستقبل 27 هدفًا.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق 7 انتصارات في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل مرة وخسر 10 مرات، وسجل 22 هدفًا، واهتزت شباكه 30 مرة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl
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