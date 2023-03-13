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في ربع نهائي كأس الملك

الفيحاء والاتحاد إلى ركلات الترجيح

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
الفيحاء والاتحاد إلى ركلات الترجيح
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني الإضافي من مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

كمارا يتقدم وريلر يتعادل

وبدأت مواجهة الفيحاء والاتحاد المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، وانطلق سلطان مندش ومر بالكرة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم عند الدقيقة السادسة.

الفيحاء ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

ونجح هارون كمارا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة طولية مميزة من إيغور كورونادو، لتشتعل المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وتمكن الفريق البرتقالي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق أنتوني نواكايمي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن ينجح ريكاردو ريلر في هز الشباك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

هارون كمارا
كمارا – المصدر @KingCupSA

محاولات من الفيحاء والاتحاد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفيحاء والاتحاد، استمرت محاولات الفريقين، وأطلق هارون كمارا تسديدة قوية تصدى لها فلاديمير ستويكوفيتش عند الدقيقة 60، وأهدر سلطان مندش فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، وسدد الكرة أعلى المرمى.

الفيحاء والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

واستمرت المحاولات من الفريقين، وكاد برونو هنريكي أن يسجل هدف الفوز عند الدقيقة 91، إلا أنه أهدر الفرصة، لتنتهي مباراة الفيحاء والاتحاد بالتعادل بهدف لكل منهما، لتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

وواصل الفريقان الضغط في الأشواط الإضافية، أملًا في تسجيل هدف وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ولكن تألق الدفاع وحراس المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفريق المتأهل.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @KingCupSA
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