الفيحاء والاتحاد إلى ركلات الترجيح

انتهى، منذ قليل، الشوط الثاني الإضافي من مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1.

كمارا يتقدم وريلر يتعادل

وبدأت مواجهة الفيحاء والاتحاد المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، وانطلق سلطان مندش ومر بالكرة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم عند الدقيقة السادسة.

ونجح هارون كمارا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة طولية مميزة من إيغور كورونادو، لتشتعل المباراة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

وتمكن الفريق البرتقالي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 24 عن طريق أنتوني نواكايمي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، واستمرت المحاولات من الفريقين، قبل أن ينجح ريكاردو ريلر في هز الشباك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

محاولات من الفيحاء والاتحاد

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفيحاء والاتحاد، استمرت محاولات الفريقين، وأطلق هارون كمارا تسديدة قوية تصدى لها فلاديمير ستويكوفيتش عند الدقيقة 60، وأهدر سلطان مندش فرصة تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65، وسدد الكرة أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات من الفريقين، وكاد برونو هنريكي أن يسجل هدف الفوز عند الدقيقة 91، إلا أنه أهدر الفرصة، لتنتهي مباراة الفيحاء والاتحاد بالتعادل بهدف لكل منهما، لتتجه المواجهة إلى الأشواط الإضافية.

وواصل الفريقان الضغط في الأشواط الإضافية، أملًا في تسجيل هدف وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، ولكن تألق الدفاع وحراس المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفريق المتأهل.