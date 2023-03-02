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ضمن منافسات الجولة الـ19

الفيحاء يتقدم على أبها في الشوط الأول

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
الفيحاء يتقدم على أبها في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق البرتقالي بهدف دون رد.

تقدم الفيحاء ضد أبها

وبدأت مباراة الفيحاء ضد أبها المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب مهمتهما في التسجيل.

الفيحاء ضد أبها
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وواصل الفريقان الضغط، قبل أن ينجح باولينيو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد أبها بهدف نظيف.

ويتوقع أن يبدأ الفريق البرتقالي الشوط الثاني بشكل دفاعي، للحفاظ على تقدمه، فيما سيضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، من أجل تسجيل التعادل والعودة بنقطة.

باولينيو
باولينيو – المصدر @SPL

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl
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