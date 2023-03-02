الفيحاء يتقدم على أبها في الشوط الأول

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق البرتقالي بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الفيحاء ضد أبها المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب مهمتهما في التسجيل.
وواصل الفريقان الضغط، قبل أن ينجح باولينيو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد أبها بهدف نظيف.
ويتوقع أن يبدأ الفريق البرتقالي الشوط الثاني بشكل دفاعي، للحفاظ على تقدمه، فيما سيضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، من أجل تسجيل التعادل والعودة بنقطة.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الفيحاوي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.