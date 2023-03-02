الفيحاء يعبر أبها بثنائية باولينيو ومندش

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد أبها، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بتحقيق الفريق البرتقالي لفوز هام بهدفين دون رد.

تقدم الفيحاء ضد أبها

وانطلقت مواجهة الفيحاء ضد أبها التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لهز الشباك، إلا أن الدفاع ظهر بشكل متماسك، ما صعب مهمتهما في التسجيل.

وواصل الفريقان الضغط، قبل أن ينجح باولينيو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد أبها بهدف نظيف.

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفريق البرتقالي بقوة، واحتسب الحكم ركلة جزاء، قبل أن يتم إلغاؤها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو عند الدقيقة 66، لتستمر المحاولات من الفريقين.

ونجح سلطان مندش في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة، حيث راوغ حارس المرمى وسدد الكرة بقوة عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء ضد أبها بنتيجة 2/0.

ورفع الفريق الفيحاوي رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولديه مواجهة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 22 نقطة، ليتراجع إلى المركز العاشر.