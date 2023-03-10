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ضمن منافسات كأس الملك

الفيحاء يفتح صفحة الاتحاد

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
الفيحاء يفتح صفحة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراته المقبلة ضد الاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

الفيحاء يبدأ الاستعداد

واستأنف الفريق البرتقالي بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش تدريباته الجماعية اليوم، حيث حرص على عدم إجهاد لاعبيه بعد خوض مواجهة قوية ضد الشباب بالأمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الفيحاء
جانب من المران – المصدر @Alfaihaclub

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية واستشفاء العضلات، ثم تمارين الجري والسرعات، واختتم رازوفيتش مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بمحطات تكنيكية وترفيهية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

الفيحاء
جانب من المران – المصدر @Alfaihaclub

الفريقان في كأس الملك

وكان الفريق البرتقالي قد نجح في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، بعد فوزه على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد تغلبه على الشباب بركلات الترجيح.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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