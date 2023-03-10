الفيحاء يفتح صفحة الاتحاد

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمباراته المقبلة ضد الاتحاد ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

الفيحاء يبدأ الاستعداد

واستأنف الفريق البرتقالي بقيادة المدير الفني فوك رازوفيتش تدريباته الجماعية اليوم، حيث حرص على عدم إجهاد لاعبيه بعد خوض مواجهة قوية ضد الشباب بالأمس ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية واستشفاء العضلات، ثم تمارين الجري والسرعات، واختتم رازوفيتش مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بمحطات تكنيكية وترفيهية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك.

الفريقان في كأس الملك

وكان الفريق البرتقالي قد نجح في التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك، بعد فوزه على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد تغلبه على الشباب بركلات الترجيح.