الفيدرالي الأمريكي يتعاون مع 5 بنوك مركزية عالمية لتوفير السيولة

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، اليوم الثلاثاء، إنه انضم إلى بنك كندا وبنك إنجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي والبنك الوطني السويسري في إجراء منسق لتعزيز توفير السيولة من خلال ترتيبات خطوط مبادلة الدولار.

قلق متزايد

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب اتفاق توسطت فيه السلطات السويسرية لجعل بنك يو.بي.إس يشتري منافسه كريدي سويس لمنع انهياره، وتشير إلى شدة قلق محافظي البنوك المركزية بشأن الاضطرابات الأخيرة في النظام المالي في أوروبا والولايات المتحدة.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي في بيان صدر إلى جانب بيانات من البنوك المركزية الخمسة الأخرى: لتحسين فعالية خطوط المبادلة في توفير التمويل بالدولار، وافقت البنوك المركزية التي تعرض حاليًا عمليات بالدولار على زيادة وتيرة عمليات الاستحقاق لمدة سبعة أيام، أي من أسبوعية إلى يومية.

وقال المجلس إن العمليات بدأت من أمس الاثنين وستستمر على الأقل حتى نهاية أبريل.

200 بنك أمريكي مهدد بالإفلاس

قالت شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية إن ما يقرب من 200 بنك أمريكي يواجه مخاطر مماثلة لتلك التي أدت إلى انهيار وإفلاس بنك سيليكون فالي.

قدر مؤلفو الدراسة أن 190 بنكًا أمريكيًا لا يملكون أصولًا كافية لدفع ودائع جميع العملاء، بل ولا حتى نصفهم لو قرروا سحب أموالهم، واختتمت الدراسة: ما يقرب من 190 بنكًا معرضة لخطر إفلاس محتمل مع احتمال تعرض 300 مليار دولار من الودائع المؤمن عليها للخطر.